Parashikimi i motit per javen qe vjen

Java që pritet të nisë, parashikohet e ndryshueshme.

Të hënën, reshjet e shiut do të nisin prej orëve të para të 24 orëshit, me kohëzgjatje deri në mesditë. Në jugperëndim, do të marrin karakter rrebeshesh.

Situata do të vazhdojë të jetë e tillë dhe ditën e mërkurë pritet të kemi ndryshime.

Vetëm për një ditë do të kemi mot të kthjellët dhe pa reshje shiu.

Dita e enjte i rikthen vranësirat dhe reshjet e shiut, për të zgjatur deri në fundjavë.