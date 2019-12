Inxhinieret shqiptaro-amerikane: Disa shkolla kane demtime ne strukture

Gjashtë të rinj, pjesë e shoqatës shqiptaro-amerikane e arkitekturës dhe inxhinierisë së ndërtimit iu përgjigjën menjëherë thirrjes së Ministrisë së Diasporës për të qenë pjesë e ekipeve të monitorimit në terren për verifikimin e dëmeve që shkaktoi tërmeti i 26 Nëntorit në Shqipëri.

Pas një jave inspektimi në shkollat publike në zonën e Durrësit dhe Tiranës, ata arritën në përfundimin se objektet e verifikuara rezultojnë me dëme strukturore.

“Pak shkolla janë për t’u rindërtuar, shumica e shkollave janë me dëme strukturore që variojnë nga dëme minimale deri tek ato të thella strukturore që kanë nevojë për ndërhyrje dhe disa nga shkollat janë të sigurta për t’i përdorur”, thotë inxhinieri Sokol Hoda.

Pavarësisht këtij konstatimi, ata thonë se autoritetet duhet të mbajnë nën vëzhgim edhe ato shkolla që për momentin nuk përbëjnë rrezik.

“Po nuk është e thënë që edhe ato shkolla që kanë pak dëmtime të mos dëmtohen në të ardhmen sepse ka pas lëkundje të shpeshta. Çdo shkollë duhet mbajtur nën vëzhgim të theksuar sepse lëkundjet e vazhdueshme krijojnë dëme që akoma nuk duken. Më shumë dëme kemi parë në shkolla pas goditjes së 26 Nëntorit”.

Raportin e detajuar me shifra ata thanë se do t’ia dorëzonin të dielën ministrit fuqiplotë për adresimin e pasojave të tërmetit, Bledi Çuçi, së bashku me zgjidhjet për të gjitha rastet e evidentuara në terren.