“Masakra e Reçakut trillim”, Rama i përgjigjet Vuçiçit: Si mundet të mohohet një krim lufte i dokumentuar

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratave të Presidenti të Serbisë, Aleksandër Vuçiç, i cili e quajti masakrën e Reçakut në Kosovë si një histori të trilluar nga William Wolker.

Rama i bën me dije mes rreshtave Serbisë së realiteti i Kosovës është tashmë i pakthyeshëm, ndërsa kërkon prej saj që të punojë për ta bërë rajonin tonë një model për të ardhmen, ku të gjithë të jetojnë me paqe dhe me prosperitet.

“Aleksandër Vuçiç si mundet që dikush akoma të mohojë në ditët e sotme një krim të tmerrshëm të luftuar të dokumentuar mirë! Pse është kaq e vështirë të kuptohet që aq sa Serbia do të jetojë në mohimin e realitetit të qartë kristal të Kosovës, fantazmat e së kaluarës do të vazhdojnë të minojnë rrugën e Serbisë drejt së ardhmes!Shokë atje! Lëviz! “Lërini të vdekurit të varrosin të vdekurit” dhe le të bëjmë atë që supozojmë të gjithë: Ndërtoni paqe dhe prosperitet për të gjithë fëmijët tanë dhe filloni ta bëni rajonin tonë një model !!”-shkruan Rama.