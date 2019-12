Kryemadhi kritika institucioneve: Tashme do te vijne problemet me te medha

TIRANË

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, ka folur për fatkeqësinë natyrore të tërmetit të 26 nëntorit, si pasojë e të cilit 51 persona humbën jetën dhe qindra të tjerë mbetën të plagosur, por edhe pa strehë mbi kokë. Ajo tha se pjesa më e vështirë është tani pasi shumë fëmilje jetojnë nëpër çadra.

Sipas Kryemadhit, vëmendja e strukturave shtetërore nuk duhet të përqendrohet vetëm në Tiranë, Durrës dhe në Vorë, por edhe në fshatrat ku ka pas dëmtime nga tërmeti shkatërrimtar, ndërsa apeloi që instancat përkatëse të tregohen vigjilente për shëndetin e banorëve të prekur.

Mes tjerash, Monika Kryamadhi akuzoi qeverinë e kryeministrit Edi Rama, ndërsa tha se qytetarët në kohë fatkeqësie kanë nevojë për ndihmë dhe jo për propagandë. Kryemadhi u ndal edhe tek paralajmërimet e Presidentit të Republikës, i cili muaj më parë ftoi institucionet të marrin masat me qëllim përballimin e fatkeqësive të mundshme natyrore.

PJESË NGA INTERVISTA:

Si e përjetuat tërmetin e 26 nëntorit?

Kryemadhi: Në fakt isha zgjuar sepse më zgjoi tërmeti i orës 2.30 pastaj nuk më zuri më gjumi, ishte shumë i gjatë. Psikologjikisht nuk është se kam në mendje frikë, por kam përshtypjen se pastaj vazhdon trupi i tensionuar, axhitimi dhe rëndimi nga viktimat kishim dhe disa miq dhe shokë që ishin të prekur nga tërmetet. Për këtë arsye ishte pak e rëndë. Por në raste të tilla secili nga ne duhet të bëjë një mbledhjeje mendjeje dhe një kthjellim për të qenë të qartë në të gjitha hapat. Duhet të jemi goxha të fortë, të menaxhojmë këtë situatë qoftë emocionale, qoftë dhe sociale. Tashmë do të vijnë problemet më të mëdha, problemet që do të vijnë pas tërmetit. Paniku që përhapet tek njerëzit, pasiguria që kanë njerëzit, mungesa e ekonomisë që kanë njerëzit për të jetuar dhe vazhduar në mënyrë normale. Dakord themi që ne do të marrim përsipër për t’i rregulluar, për t’i sistemuar. Por të harrojmë që një pjesë e madhe e shkollave, kopshteve dhe çerdheve nuk janë. Fëmijë që qëndrojnë nëpër shtëpi që nuk e dinë nëse e kanë garancinë e shtëpisë apo jo. Një pjesë e madhe e atyre që iu janë shembur shtëpitë jetojnë nëpër çadra ose jetojnë nëpër familjarët e tyre. Ne merreni me pallatet që janë në qytetet në Tirana në Durrës apo në Vorë, por në shtëpitë nëpër fshatra është që nuk largohen nga shtëpitë për shkak të gjësë së gjallë. Është një situatë që kërkon një angazhim shumë të madh dhe nga ana sanitare. Nuk kemi merremi më anën sanitare por është një problem shumë i madh për shëndetin dhe mbarëvajtjen e shëndetit të njerëzve të prekur nga tërmeti.

Është vënë re dhe shumë herë të tjera, që ju jeni shumë besimtare, mbani kryqin në qafë dhe sigurisht edhe lutjet kanë qenë të shumta nga ana juaj.

Kryeamdhi: Kam qenë në disa mesha që janë bërë qoftë në Katedralen e Tiranës ku jemi lutur për shpirtin e viktimave por dhe për ata që janë prekur nga tërmeti. Po kështu në kishën e “Shën Mhillit” në Laç ku kjo është një kishë 100 vjeçare por mos harrojmë që edhe kjo kishë ishte plasaritur. Në fakt ata kërkojnë një inxhinier ose një njeri që merret me monumentet e kulturës sepse larg qoftë, në një moment që mund të jetë një meshë ku mund të jenë 200-300 persona, të ndodhë një tërmet dhe mund të jetë një fatkeqësi shumë e madhe. Kisha ka strehuar 31 familje nga qyteti i Laçit apo dhe nga rrethinat përreth i mbajnë me ushqime, me të gatuar. Kanë një mensë në të cilën hanë 60 fëmijë. Po kështu në Katedralen e Tiranës ka familje që janë strehuar nga rrethinat e Tiranës. Ka shumë gjëra që janë jashtë televizioneve, jashtë mediave që bëhen në heshtje, sepse në raste të tilla përkrahja në heshtje është shumë më e madhe, sesa tam tamet televizive. Shumë të rinj nga Lëvizja Rinore për Integrim ishin të organizuar apo edhe nga shumë xhami të tjera kanë qenë në terren duke shpërndarë ushqime për banorët e Thumanës dhe të Fushë-Krujës në ato momente aq të vështira. Por megjithatë unë mendoj që kjo është një fazë e cila ka për të vazhduar, pasi njerëzit do të vazhdojnë të jetojnë do jetojnë jetën e tyre do të ecin përpara. Problemi qëndron që si do të fillojnë tani të gjithë ne të tjerët që të mos na gjejë më të papërgatitur dhe të paorganizuar siç ishim në datën 26 nëntor. Edhe pse kemi pasur disa paralajmërime, qoftë paralajmërimi i 29 korrikut ku e morën me shaka, qoftë paralajmërimi pas tërmetit të 21 shtatorit që përsëri e morën me shaka. Dhe mos harrojmë, në qoftë se e mbani mend kur është bërë nga presidenti letra, e cila në fakt ishte letër secrete ishte një dokument sekret, mazhoranca, Olta Xhaçka tha që firmosni ligjin e emergjencave kur ligji emergjencave ishte i bërë gati. Dhe që nga korriku dhe sot e kësaj dite, emergjencat shqiptare nuk funksiononin dhe vendimi i qeverisë është bërë më datën 27 nëntor, pra pas tërmetit. Ka disa veprime dhe mosveprime, disa me dashje disa me padije, disa nga budallallëku themi ne të cilat kanë kushtuar jetën e 51 viktimave shqiptare.

Gjatë këtyre ditëve, kemi qenë në kontakte me njerëzit, unë e kam princip që në raste fatkeqësish mendoj që fytyra jonë e politikanit duhet të jetë sa më larg propagandës dhe politikës. Për mua jemi në rrugën e mëkatit nëse përdorim fatkeqësinë e të tjerëve për të bërë propagandë dhe për të bërë fushatë. Sot më shumë se kurrë, shqiptarët më shumë se kurrë kanë nevojë më pak për propaganda, ka nevojë më pak për ato batuta që ndonjëherë janë bajate dhe nervangritëse për njerëzit. Sepse është thjesht një fragment sekondi, një shkrepje aparati për ne politikanët në fatkeqësinë e tjerëve, por janë 24 orë të ditë në shi në të ftohtë, që rrinë ata qytetarë. Çdo gjë e jona në terren ka qenë jo publike. Ne nuk bëjmë asgjë për të përfituar. Ky është një solidaritet njerëzor dhe të paktën për herë të parë unë mendoj që politika duhet të rrijë larg përdorimit dhe shpërdorimit të fatkeqësisë së njerëzve.

Gjithsesi zonja Kryemadhi pati një ftesë nga ana e kryeministrit një ftesë e përsëritur që qoftë mazhoranca, qoftë opozita e bashkuar të jenë bashkë të ulen në tryezë dhe të diskutojnë këtë emergjencë të vendit dhe sigurisht opozita të kontribuojë me pikëpamjet e veta. Reagoi kreu i Partisë Demokratike zoti Basha, unë ju pyes pse ky refuzim.

Kryemadhi: Nuk ishte refuzim Nisida. Ajo që Rama bëri ishte një gjë shumë e shëmtuar në ato ditë fatkeqësie që kërkonte të largonte problematikën e mosveprimit me dashje. Sepse mosveprimi në pallatet e Thumanës për të nxjerrë familjet jashtë ka qenë një mosveprim me dashje dhe për këtë prokuroria duhet të kishte filluar hetim të menjëhershëm. Çfarë ka ndodhur, pse familjet kanë ndejtur aty pse nuk janë nxjerrë.