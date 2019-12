Ekzekutimi i biznesmenit te kafese ne Vlore, Italia sjell me pranga autorin

Policia e shtetit njoftoi diten e sotme ekstradimin nga Italia drejt Shqipërisë te një shtetasi te dyshuar për vrasjen e nje biznesmeni ne qytetin e Vlores.

Më konkretisht në Milano u arrestua shtetasi Ergest Avdiu qe perdorte edhe idenitetin tjeter A. M., 32 vjeç, lindur në Memaliaj.

Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Vlorës, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja me paramendim” dhe “Mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municioneve”.

Ergest Avdiu dyshohet se është autori i ngjarjes së ndodhur në lagjen “Pavarësia”, qershorin e vitit te 2018 ne Vlorë, ku është vrarë me armë zjarri biznesmeni I kafese Vasil Dervishaj.

Vasil Dervishaj u qëllua me armë në qytetin bregdetar teksa lëvizte me makinën e tip ‘Ford’ me targa italiane “OD 476 AF”.