Horoskopi 7 dhjetor, ja çfare parashikojne yjet

Dashi

Menuja e sotme nuk do t’ju kënaqë sot. Ju duhet një “tavolinë” ku mund të provoni gjithçka. Më mirë do të ishte një vakt i shërbyer me një buzëqeshje. Ju jeni të lumtur që ndani ushqimin tuaj me të tjetër . Kjo është dita juaj për të anashkaluar, provuar gjëra të reja dhe të eksploroni këndvështrime të ndryshme.

Demi

Kjo është një ditë e mirë për të vendosur në ritmet e duhura ndjenjat tuaja. Duke folur për një problem me zë të lartë, përfundimisht do të gjeni një zgjidhje. Duke e bërë akoma dhe më të kuptueshme atë që po ndodh në kokën tuaj, çështja është disi më e lehtë për tu trajtuar. Mbajtja e shumë problemeve brenda vetes iu jep shumë pak hapërisë për të lëvizur. Ju jeni më afër një zgjidhjeje nga sa mendoni. Gjeni zërin tuaj dhe përgjigjja do ju gjejë.

Binjakët

Ka shumë për të folur sot. Pjesa e vështirë është gjetja e një arsye për të ndaluar së foluri. Sapo dikush sjell filozofi të re, duket sikur gjithçka po përmbytet. Do të jeni të zënë për disa orë ndërsa përfshiheni në një diskutim. Mendja juaj do të kërcejë, dhe do të jeni të lumtur të merrni parasysh shumë perspektiva, megjithëse do të keni fjalën e fundit për atë që besoni.

Gaforrja

Mund të jetë e vështirë të përqendrohesh sot. Mashtrim është të mos marrësh asgjë emocionale. Mbani gjërat në anën e duhur dhe mos u zhgënjeni nëse nuk mund të gjeni mjetet për të gërmuar aq thellë sa dëshironi. Ju mund të jeni më produktiv nëse i pakësoni shumë çështje, në vend që të përpiqeni të trajtoni më tepër një çështje të vetme.

Luani

Kjo është një kohë shumë e mirë në frontin emocional, dhe mund të zhyteni pa ndonjë arsye të dukshme. Kjo është një kohë kur çdo emocion që ju keni ruajtur brenda do të dalin në një mënyrë ose një tjetër. Ju mund të ndiheni sikur të keni pak kontroll mbi mënyrën e shprehjes së ndjenjave. Forca që qëndron pas emocioneve tuaja është e jashtëzakonshme.

Virgjëresha

Sigurohuni që të merrni diçka për të lexuar. Mund të ketë raste kur duhet të presësh për dikë dhe do të duhet të jesh produktiv. Të kesh diçka për t’u përqëndruar do të të qetësojë dhe do të bëjë të ndjehesh sikur nuk po e humb kohën. Mund të kënaqesh më shumë se sa të zemërohesh.

Peshorja

Mendja juaj është e uritur për stimulim, kështu që jepini shumë ushqim për të qënë aktive. Ky ushqim mund të vijë në formën e një diskutimi të gjallë për politikën dhe ngjarjet botërore. Perspektiva juaj mund të ndryshojë në një kohë, kështu që qëndroni në pritje për të qënë i gatshëm për ide të reja. Informacioni që vjen në rrugën tuaj do të jetë pasurues dhe befasues.

Akrepi

Bëni çmos që të qëndroni në ritëm me njerëzit përreth jush, gjë që nuk do të jetë detyrë e lehtë. Kjo sjellje e çuditshme nuk do ju bëjë aspak përshtypje, kështu që plani i tyre i vogël do të dështojë. Sa më shumë të flasin aq më shumë do kuptoni se ata nuk dinë se çfarë po thonë.

Shigjetari

Tendencat e fundit të modës dhe filmat do t’ju tërheqin vëmendjen. Do të marrësh një lajm mjaft të rëndësishëm sot. Bisedat që rrotullohen rreth këtyre temave ka të ngjarë të vijnë në darkë. Ju do të keni një informacion të gatshëm për ta ndarë me të tjerët. Bisedat e gjata mbi idetë aktuale do të jenë jashtëzakonisht të dobishme.

Bricjapi

Do të harroni shumë gjëra sot. Truri juaj është shkatërruar në çdo drejtim dhe mund të jetë e vështirë të ndiqni gjithçka që nis nga fillimi. Mos u shqetëso shumë për këtë. Shkoni në rrjedhën pa u përpjekur të detyroni veten në asgjë që nuk vjen natyrshëm.

Ujori

Gjërat po shkojnë në rrugën e duhur dhe ju nuk iu nevojitet të lëvizni asnjë gisht të vetëm. Në të njëjtën kohë, një zë i bezdisshëm në pjesën e prapme të mendjes tënde po të thotë të shikosh shpinën. Sot mund t’ju joshin të shkoni me të njohurit dhe ky është një moment i mirë për të marrë në konsideratë perspektivat e tjera.

Peshqit

Modeli juaj aktual mund të zhvendoset pak. Ka një shans të mirë që emocionet tuaja të kalojnë një transformim domethënës sot. Mendja juaj mund të jetë duke u rrotulluar. Mos u kapni në vështirësinë mendore. Ju mund të zvogëloni zhargonin që mendja juaj mund t’ju ushqehet duke u mbështetur në sensin tuaj të gjashtë intuitën tuaj të dëshiruar për përgjigjet që kërkoni.