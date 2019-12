Biznesmeni para gjykates, mori 350 mije euro ne kuti kepucesh

Jordan Kamçev, biznesmeni i cili është protagonist i rastit “Reket”, gjatë dëshmisë së tij sot para gjykatës, ka folur mbi përfshirjen e ish-kryeprokurores speciale Katica Janeva, në përfitimin e parave permës shantazhit.

Sipas biznesmenit, ish-kryeprokurorja e ka shantazhuar me ndërmjetësimin e shoumenit Bojan Jovanovski – Boki13, raporton INA.

Në dëshminë e tij, ai thotë se procesi i hapur “Perandoria” nga ish-Prokuroria Speciale ndaj kompanisë së tij, ishte i stisur për ta zhvatur ate.

Biznesmeni denoncoi regjisorët e këtij rasti në gjykatë, duke drejtuar gishtin tek Boki 13, që siç tha Kamçev fillimisht i ka kërkuar reklamim në 1TV, më pas i ka ofruar një projekt biznesi.

Me rastin e ngritur ndaj tij për herë të parë Kamçev është njohur nga avokati Vasil Dimishkov, i cili i ka kërkuar 100 mijë euro, për masa më lehtësuese, por të gjitha këto janë refuzuar nga unë.

Biznesmeni ka thënë se në disa raste ka komunikuar dhe është takuar me Boki 13 dhe biznesmenin tjetër Kiçeec, që ishin dy figurat e përfshira me Katica Janevën. Kamçev ka thënë se në një rast ka biseduar me spikerfon me Katicën, ndërsa në takim ka qenë edhe djali i saj, Llazar Janev.

“Një shumë prej 350 mijë euro është paguar nga Ana Kamçeva. Bojan Jovanovski paratë i ka futur në një kuti këpucësh dhe këtë dhuratë ia ka dërguar Katica Janevës. 150 mijë euro të tjera i janë dhënë Kiçeecit”, theksoi Kamçev.

Ai më tej ka thënë se Boki 13 i ka thënë se duhet të jap shuma mbi një milionë euro, sepse nën to, nuk do të dëgjonte Katica Janeva. Sipas tij, shuma totale për ta liruar nga ky proces dhe për të mos e ndjekur ka qenë 8 milionë euro dhe se kësti i parë që duhej paguar ishin një milionë euro.