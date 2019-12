Analisti: Poshtë shtëpisë së Edi Ramës në Surrel ka tunele, ruhet nga…

Analisti Arjan Çurri ka deklaruar pak minuta më parë ne studio me transmetim LIve, se kryeministri Edi Rama e ka ndërtuar shtëpinë e tij me tunele, me qëllim që të ketë mundësi të ruhet nëse shpërthen një luftë bërthamore.

Duke folur në studion e emisionit “Zonë e Lirë”, Çurri u shpreh se Rama ka më shumë informacione dhe prandaj ruhet.

“Rama ka informacion që ne se kemi, Rama dhe në rast të luftës bërthamore është i sigurt tek ajo shtëpi. Më kanë thënë që poshtë shtëpisë ka tunele që ruhet nga lufta bërthamore”, tha Arjan Çuri.